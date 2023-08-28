В Сибири капитан теплохода высадил пассажиров ночью в шторм посреди реки

На Таймыре капитан теплохода высадил пассажиров посреди реки во время шторма. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел накануне ночью. Судно направлялось по маршруту Дудинка – Носок. Однако до места назначения пассажирам доехать не удалось, за три часа до прибытия в поселок капитан заявил, что теплоход сел на мель, и велел всем сойти с борта.

В результате пассажиры, среди которых были старики и дети, ночью в шторм оказались посреди реки. Капитан отметил, что им необходимо добираться до конечного пункта самостоятельно.

По словам очевидцев, на судне не было шлюпок, чтобы обеспечить полноценную эвакуацию. При этом пассажирам также не предоставили спасательные жилеты.

Красноярск, Зоя Осколкова

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