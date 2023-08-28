Водитель намеренно въехал в толпу людей у ночного клуба

В Новгородской области возле ночного клуба возник конфликт, один из участников которого сел в автомобиль и наехал на людей. В результате пострадали три человека.

ДТП произошло в городе Окуловка, сообщает региональное управление СКР. Около ночного клуба между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого они начали драться. Затем один из участников потасовки сел в свой автомобиль и начал давить людей.

«В итоге водитель сбил трех человек и скрылся с места преступления», – говорится в сообщении. Двое мужчин и женщина получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Великий Новгород, Зоя Осколкова

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