В Запорожье раскрыта сеть диверсантов СБУ, готовивших теракты

ФСБ выявила агентурную сеть Службы безопасности Украины (СБУ) в Запорожской области, готовившую теракты накануне выборов на территории региона.

Оперативники задержали несколько местных жителей, завербованных СБУ. Каждый из фигурантов выполнял свою роль в серии планируемых взрывов, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Согласно плану украинской спецслужбы, теракты готовились в местах массового скопления людей. «Активизация работы СБУ на этом направлении могла быть связана с предстоящими выборами в законодательное собрание Запорожской области», – отметили в российской спецслужбе.

Несостоявшихся террористов привлекали к сотрудничеству с СБУ путем угроз и шантажа. Первоначально они получали задания проследить за передвижением военной техники, уточнить адреса проживания руководства Запорожской области и их личные автомобили.

«Постепенно задания становились более серьезными – транспортировка взрывчатых веществ, их хранение и закладка, минирование автомобилей, исполнение подрывов», – рассказал представитель спецслужбы, отметив, что никаких гарантий безопасности после выполнения заданий исполнителям не давали.

Контрразведчики контролировали общение исполнителя одного из терактов со своим куратором, что позволило установить и задержать других участников ячейки СБУ. В результате планируемые теракты предотвращены, взрывные устройства уничтожены безопасным способом.

Москва, Наталья Петрова

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