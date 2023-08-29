Косметическая фирма расторгла контракт с Элисом Купером за то, что он считает, что мальчик не может быть девочкой

Косметическая фирма Vampyre Cosmetics, которая всего две недели назад подписала партнерское соглашение с Элисом Купером на выпуск линейки для макияжа в готической тематике, расторгла контракт после того, как певец раскритиковал модные в Европе и США гендерные переходы.

75-летний певец считает эксперименты со сменой пола «новомодной причудой, блажью».

Кроме того, Элис Купер выразил свое несогласие с методами подтверждения пола для несовершеннолетних, которые включают необратимое хирургическое вмешательство и гормональное лечение. В интервью изданию Stereogum сообщил: «Я понимаю, что бывают случаи трансгендерности, но боюсь, что это тоже причуда, и боюсь, что есть много людей, которые заявляют, что они такие, на самом деле просто хотят казаться необычными».

«Я считаю неправильным, когда у вас есть шестилетний ребенок, который понятия не имеет о жизни, и он просто хочет поиграть, а вы сбиваете его с толку, говоря ему: «Да, ты мальчик, но ты можешь стать девочкой, если захочешь, неправильно так», – добавил Купер.

Москва, Елена Васильева

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