Еще один украинский беспилотник сбит над Черным морем

Минобороны России сообщило об уничтожении еще одного украинского беспилотника над Черным морем.

«Сегодня около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – сказано в сообщении.

Беспилотник был перехвачен и потерпел крушение в акватории Черного моря, отметили в ведомстве, не уточнив точное место уничтожения аппарата.

Ранее Минобороны сообщало, что самолет морской авиации сегодня около полудня уничтожил украинский беспилотник над Черным морем.

Москва, Наталья Петрова

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