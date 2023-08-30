В аварии со скорой под Саратовом погибла женщина

В Саратовской области автомобиль скорой помощи попал в ДТП. В результате погибла женщина. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.
Авария произошла на 495-м километре трассы Саратов – Волгоград. Водитель скорой не справился с управлением, автомобиль слетел с дороги и перевернулся.
В результате погибла 87-летняя пассажирка скорой. Водитель и второй пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.
Прокуратура региона контролирует ход проверки по факту смертельной аварии.
Саратов, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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