На Кавказе из психбольницы сбежал неоднократно судимый мужчина

В Карачаево-Черкессии разыскивают пациента психиатрической больницы. Мужчина был неоднократно судим и недавно стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании подростка.

Рецидивист принудительно содержался в психиатрической лечебнице в поселке Кубрань. Он сумел сбежать через окно, несмотря на то что там была установлена решетка. Некоторое время спустя мужчину видели в поселке Новый Карачай.

Полицейские устроили засаду возле дома беглеца, но он там так и не появился. Предположительно, он скрывается где-то в поселении.

Стоит отметить, что нарушитель не впервые сбегает из-под надзора. В прошлый раз его нашли через три дня и вернули на принудительное лечение.

Мужчина был неоднократно судим за кражи и другие преступления, не так давно в отношении него возбудили уголовное дело об изнасиловании 17-летнего подростка.

Черкесск, Зоя Осколкова

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