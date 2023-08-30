В Туве мост обрушился вместе с грузовиком

В Туве мост не выдержал веса проезжающего грузовика и обрушился вместе с машиной. Об этом сообщает администрация Каа-Хемского района.

ЧП произошло на 33 километре автодороги Балгазын-Сарыг-Сеп. В момент обрушения на мосту находился автомобиль, груженый бревнами.

В результате конструкция моста сложилась, грузовик опрокинулся. Отмечается, что водитель не пострадал.

Движение по дороге временно приостановлено. На место выехали ремонтные бригады и пять единиц техники. К восстановлению моста планируется приступить сегодня же.

Кызыл, Зоя Осколкова

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