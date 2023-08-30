В Туве мост обрушился вместе с грузовиком

В Туве мост не выдержал веса проезжающего грузовика и обрушился вместе с машиной. Об этом сообщает администрация Каа-Хемского района.
ЧП произошло на 33 километре автодороги Балгазын-Сарыг-Сеп. В момент обрушения на мосту находился автомобиль, груженый бревнами.
В результате конструкция моста сложилась, грузовик опрокинулся. Отмечается, что водитель не пострадал.
Движение по дороге временно приостановлено. На место выехали ремонтные бригады и пять единиц техники. К восстановлению моста планируется приступить сегодня же.
Кызыл, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube