Восемь человек ранены при обстреле Донецка, среди пострадавших – ребенок

Восемь мирных жителей Донецка, в том числе ребенок, пострадали в результате обстрела украинскими войсками Петровского и Кировского района города. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram.

По его словам, шесть человек получили ранения при обстреле торгового центра «Галактика».

«При обстреле Петровского района возле ТЦ «Галактика» на ул. Добровольского ранены женщины 1962, 1968, 1976 г. р. и мужчины 1960, 1963, 1971 г. р.», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

По улице Рубена Ибаррури получила ранение еще одна женщина 1948 года рождения, добавил он.

По данным мэра, снаряд, выпущенный украинской армией, попал в крышу ТЦ «Галактика».

Позже Кулемзин сообщил о ранении двухлетней девочки на улице Бирюзова при обстреле Кировского района Донецка. В результате ударов ВСУ на улице Бирюзова в многоэтажных жилых домах повреждено остекление. Сегодня днем ВСУ выпустили по Кировскому району 16 снарядов натовского калибра 155 мм, из них шесть – кассетные, сообщало представительство ДНР в СЦКК.

Донецк, Наталья Петрова

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