В оросительном канале на Кубани обнаружили снаряды времен ВОВ

В Краснодарском крае обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по региону.

Житель села Кеслерово Крымского района чистил оросительный канал и увидел предметы, похожие на снаряды. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

Прибывшие на место специалисты установили, что на дне канала находятся 17 боеприпасов: одна 50-миллиметровая и семь 82-миллиметровых минометных мин, а также по четыре единицы 45 и 75-миллиметровых артиллерийских снарядов и ручная граната Ф-1.

Опасные предметы были уничтожены взрывотехниками.

Краснодар, Зоя Осколкова

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