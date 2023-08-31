В Саратове фура протаранила автобус: погибли и ранены 11 человек

В Саратове фура Mercedes въехала в стоявший пассажирский автобус Neoplan. В результате ДТП погибла пассажирка автобуса, еще 10 человек пострадали. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

Дорожная авария произошла около 01:45 мск в Гагаринском районе вблизи села Синенькие. «В результате ДТП из автобуса один человек погиб и десять пострадали. Сейчас пострадавшим на месте ДТП оказывается медицинская помощь», – написал начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области в своем Telegram.

По предварительным данным региональной ГИБДД, грузовик Mercedes врезался в стоящий автобус Neoplan, следовавший из Махачкалы в Москву. Жертвой ДТП стала 52-летняя женщина, она скончалась от полученных травм на месте аварии. В то же время Госавтоинспекция сообщила о трех пострадавших, находившихся в салоне автобуса, среди них – 16-летняя девушка. Там отметили, что 43-летний водитель автобуса и два пассажира госпитализированы.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

Саратов, Наталья Петрова

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