При пожаре в многоэтажке в Йоханнесбурге погибли 63 человека

В результате пожара в пятиэтажном доме в центральном деловом районе Йоханнесбурга в ЮАР погибли по меньшей мере 63 человека, еще 43 пострадали. Об этом сообщает портал News24 со ссылкой на городскую службу по чрезвычайным ситуациям. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Представитель службы по чрезвычайным ситуациям Йоханнесбурга Роберт Мулаудзи заявил, что число жертв может увеличиться, поскольку внутри здания находились нелегально оборудованные помещения для проживания. «На каждом этаже есть неофициальные постройки, и те, кто пытался эвакуироваться, оказались в ловушке из-за построек между этажами», – рассказал он.

«Мы сообщили людям, которые находятся на месте происшествия в поисках своих родственников, что шансы найти их живыми очень малы», – добавил чиновник.

Огонь в многоэтажке вспыхнул около 01:30. По прибытии пожарные эвакуировали жильцов из здания.

Причина пожара устанавливается.

Йоханнесбург, Наталья Петрова

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