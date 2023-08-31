В Томске врачи-онкологи украли из бюджета 26 млн рублей

В Томске врачей обвинили в преступной схеме с лекарствами для пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, в преступлении принимали участие директор ООО «Сантэ», главный врач и врач-онколог. Они подготовили счета на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, включив в указанные документы сведения об услугах, которые не предоставлялись из-за отсутствия необходимых лекарств.

«Фигуранты осознавали, что на балансе ООО отсутствовали медицинские препараты для оказания квалифицированной помощи пациентам, страдающим онкологическими заболеваниями, информация о которых была внесена ими в счета на оплату медицинской помощи. В результате действий обвиняемых бюджету Томской области причинен ущерб в размере более 26 млн рублей», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Отмечается, что задержанные своей вины не признают. Расследование продолжается.

Томск, Зоя Осколкова

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