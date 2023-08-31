В Вологде пенсионерка продала квартиру и перевела деньги мошенникам

Жительница Вологды стала жертвой мошенников и лишилась квартиры и машины. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Женщине поступил звонок через мессенджер. По классической схеме собеседник представился сотрудником правоохранительных органов. После этого ей звонили уже якобы из Центрального банка.
Пенсионерка продала квартиру и автомобиль и перевела все деньги на «безопасные счета», а часть отдала курьеру. Общая сумма ущерба составила 6 837 000 рублей.
По заявлению пострадавшей возбуждено уголовное дело.
Вологда, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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