В Вологде пенсионерка продала квартиру и перевела деньги мошенникам

Жительница Вологды стала жертвой мошенников и лишилась квартиры и машины. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Женщине поступил звонок через мессенджер. По классической схеме собеседник представился сотрудником правоохранительных органов. После этого ей звонили уже якобы из Центрального банка.

Пенсионерка продала квартиру и автомобиль и перевела все деньги на «безопасные счета», а часть отдала курьеру. Общая сумма ущерба составила 6 837 000 рублей.

По заявлению пострадавшей возбуждено уголовное дело.

Вологда, Зоя Осколкова

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