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Четверг, 31 августа 2023, 15:31 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Вологде пенсионерка продала квартиру и перевела деньги мошенникам

Жительница Вологды стала жертвой мошенников и лишилась квартиры и машины. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Женщине поступил звонок через мессенджер. По классической схеме собеседник представился сотрудником правоохранительных органов. После этого ей звонили уже якобы из Центрального банка.

Пенсионерка продала квартиру и автомобиль и перевела все деньги на «безопасные счета», а часть отдала курьеру. Общая сумма ущерба составила 6 837 000 рублей.

По заявлению пострадавшей возбуждено уголовное дело.

Вологда, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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