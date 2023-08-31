Суд отправил в СИЗО пермяка, отрубившего жене руку

Следственный комитет предъявил обвинения в изнасиловании и причинении тяжкого вреда здоровью жителю города Александровск Пермского края. По версии следствия, мужчина три недели истязал сожительницу, а потом отрубил ей кисть руки.

По данным краевого управления СКР, ампутация случилась 1 июля. 27-летний ранее судимый местный житель из ревности обрил 28-летней сожительнице голову и отрубил кисть правой руки. В это время пятилетний сын пары находился в соседней комнате.

Мужчина пытался скрываться, но его задержали и арестовали на время следствия. Следователь назначил ему психолого-психиатрическую экспертизу по двум делам: по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ и ч. 1 ст. 131 УК РФ.

Потерпевшая рассказала, что кровавому эпизоду предшествовали три недели мучений. Сожитель подозревал ее в измене, поэтому, приковав к батарее, бил и насиловал, обрил голову. Женщина общалась с мамой и коллегами по телефону и уверяла, что с ней все хорошо. Перед коллегами сказалась больной и этим оправдала неявку на работу.

Мужчина лишил ее кисти с помощью молотка и топора. Она потеряла сознание из-за сильного кровотечения, и только тогда сожитель вызвал скорую помощь. И сбежал.

По словам пострадавшей, они некоторое время жили счастливо, но потом мужчина стал ревновать. А когда увлекся наркотиками, ревность выросла в разы, он стал подозрительным, запрещал краситься и часто выходить из дома. Когда она сбежала к матери, он поджег дом родительницы и вынудил женщину вернуться к нему, рассказала пострадавшая в интервью «КП в Перми».

Пермь, Наталья Рязанова

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