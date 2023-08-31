ПВО сбило украинский беспилотник над Брянской областью

Министерство обороны РФ в четверг, 31 августа, сообщило, что над Брянской областью силами ПВО был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа.

В сообщении, распространенном, оборонным ведомством, говорится: «Около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области».

Москва, Иван Бабурин

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