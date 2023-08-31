В Донбассе за один день были ранены десять мирных жителей

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в четверг, 31 августа, сообщил, что за сегодняшний день в результате обстрелов Донецка и Волновахского района со стороны украинских неонацистов были ранены десять мирных жителей.

В своем Telegram-канале Пушилин написал: «Территория Республики: Донецк, Горловка, Волновахский район – сегодня подверглась обстрелам со стороны ВФУ из ствольной и реактивной артиллерии крупного калибра с применением зажигательных и кассетных боеприпасов. В результате ранены 10 мирных жителей: шесть в Кировском районе Донецка, четверо – в Волновахском районе. Пострадавшие разной степени тяжести, они получают необходимую медпомощь».



«Кроме того, в результате обстрелов зафиксированы повреждения шести домов в Киевском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки», – добавил врио главы ДНР.

Донецк, Иван Бабурин

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