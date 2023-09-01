На Бали задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

На Бали был задержан гражданин России, которого разыскивали по линии Интерпола. Об этом сообщил руководитель отдела по связям с общественностью полиции индонезийского острова Янсен Авитус Панджаитан.

По его словам, россиянина обвиняют в мошенничестве и создании преступных организаций. Имя задержанного не называется, но данным СМИ, речь идет о Павле Миронове. Мужчину задержали в миграционном центре, куда он пришел для продления вида на жительство в Индонезии.

Интерпол выпустил «красное уведомление» на арест россиянина в январе 2023 года. В настоящее время задержанный находится под стражей. Полиция ожидает подтверждения от запрашивающей страны об аресте подозреваемого или его депортации.

Джакарта, Зоя Осколкова

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