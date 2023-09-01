Под Саратовом 11-месячная девочка выпала из окна

В городе Вольске Саратовской области 11-месячная девочка выпала из окна третьего этажа. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.
Инцидент произошел на улице Фирстова. Судя по кадрам с места происшествия, ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса и выпала.
Медики скорой помощи доставили пострадавшую в больницу. Девочке оказывается необходимая помощь.
Тем временем, следователи проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Саратов, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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