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Пятница, 1 сентября 2023, 13:52 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Под Саратовом 11-месячная девочка выпала из окна

В городе Вольске Саратовской области 11-месячная девочка выпала из окна третьего этажа. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Инцидент произошел на улице Фирстова. Судя по кадрам с места происшествия, ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса и выпала.

Медики скорой помощи доставили пострадавшую в больницу. Девочке оказывается необходимая помощь.

Тем временем, следователи проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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