ВСУ ударили из реактивной артиллерии по центру Донецка: ранены более 10 человек, погиб ребенок

Украинские войска обстреляли из реактивной артиллерии центр Донецка. Под удар попали Шахтерская площадь и район ТРЦ «Донецк-Сити» в Киевском районе.

В результате обстрела пострадали более 10 человек, в том числе шестилетняя девочка, сообщило представительство ДНР в СЦКК. Ребенок получил тяжелые ранения и скончался по пути в больницу.

По данным СЦКК, 13:45 мск по центру города было выпущено 15 ракет РСЗО. Там отметили, что число пострадавших может увеличиться.

В 14:25 мск ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка. Ранения получили двое мужчин, уточнил мэр города Алексей Кулемзин. По его данным, в поселке Александровка Петровского района ранены две женщины.

Донецк, Наталья Петрова

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