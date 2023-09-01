В Польше зафиксирован рост количества заболевших «Болезнью легионеров»

Начальник Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромир Слончка на брифинге в пятницу, 1 сентября, заявил, что число инфицированных легионеллой (Болезнью легионеров) возросло до 158

В ходе общения с журналистами Слончка сказал: «Число инфицированных легионеллой возросло до 158. Больше всего больных в Жешуве – 106 и в Жешувском районе – 36. В общей сложности от легионеллеза скончались 18 человек. Среди них 9 женщин и 9 мужчин в возрасте 55-98 лет. По данным санинспекции, источник заражения находился в водопроводе. На прошлой неделе в Жешуве проводили дезинфекцию водопроводов, добавляя в воду увеличенное количество хлора».

Напомним, что несколько недель назад в польском Жешуве Подкарпатского воеводства рядом с границей с Украиной была зафиксирована вспышка легионеллёза. Позже «болезнь легионеров» распространилась на другие регионы Польши.

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»