Над Белгородской областью сбиты две воздушные цели

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в пятницу, 1 сентября, сообщил, что в небе над регионом силами ПВО были сбиты две воздушные цели.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «В Корочанском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО – сбиты 2 воздушные цели. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет».

Ранее сегодня минобороны РФ сообщило об уничтожении над Белгородской областью украинского БПЛА самолетного типа.

«1 сентября около 21.15 мск. российскими средствами ПВО была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен в воздухе над территорией Белгородской области», – сообщили в оборонном ведомстве.

Белгород, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»