Над Белгородской областью сбит очередной украинский беспилотник

Минобороны России поздно вечером сообщило, что над территорией Белгородской области был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится: «1 сентября около 23.00 мск. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. Украинский БПЛА был перехвачен над территорией Белгородской области».

Ранее сегодня минобороны РФ сообщило, что «около 21.15 мск. дежурными средствами ПВО украинский БПЛА самолетного типа был уничтожен в воздухе над территорией Белгородской области».

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в небе над регионом силами ПВО были сбиты две воздушные цели.

Белгород, Иван Бабурин

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