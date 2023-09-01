Украина пыталась атаковать Крымский мост морским беспилотником

Минобороны России в ночь на субботу, 2 сентября, сообщило, что Украины пыталась безэкипажным катером нанести террористический удар по Крымскому мосту.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «1 сентября около 23:15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»