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Суббота, 2 сентября 2023, 01:23 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Украина пыталась атаковать Крымский мост морским беспилотником

Минобороны России в ночь на субботу, 2 сентября, сообщило, что Украины пыталась безэкипажным катером нанести террористический удар по Крымскому мосту.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «1 сентября около 23:15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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