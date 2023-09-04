российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 4 сентября 2023, 22:34 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Попытка проникновения украинской ДРГ пресечена в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в понедельник, 4 сентября, сообщил, что пограничники и военные в приграничном районе региона пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы.

В своем Telegram-канале Богомаз написал: «Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области и приданными подразделениями Министерства обороны России в приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. На месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства».

Брянск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,