Самодельная бомба сработала возле военкомата в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге рядом с военкоматом Невского района сработало самодельное взрывное устройство. В результате происшествия никто не пострадал, сообщила администрация Невского района Северной столицы.

СВУ сдетонировало на улице Крупской, на месте работает оперативно-следственная группа, передает ТАСС.

По информации издания «78.ру», инцидент произошел около 10:00. Взрывное устройство, начиненное порохом, сработало в будке вентиляционной шахты возле военкомата.

Силовики изъяли на месте происшествия элементы взрывного устройства. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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