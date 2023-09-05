В Башкирии погиб участник марафона на горе Янгалас

Спасатели нашли тело участника марафона на горе Янгалас в Башкирии. Мужчину искали почти сутки, сообщили в госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

43-летний мужчина участвовал в марафоне от русского географического общества по восхождению на гору Ялангас. Вечером 4 сентября он не вернулся домой, и его родные попросили о помощи.

Поиски велись даже ночью, в них участвовали спасатели, кинологи и волонтеры. Утром к зоне поисков отправили вертолет. Сначала на базе «Малиновая» нашли машину пропавшего марафонца. Позже обнаружили его тело.

«Поиски 43-летнего туриста в Белорецком районе завершены. К сожалению, пропавшего нашли мертвым у старой дороги на гору. Причины происшествия выясняют правоохранительные органы», – говорится в сообщении госкомитета РБ по ЧС.

Уфа, Наталья Рязанова

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