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Вторник, 5 сентября 2023, 23:28 мск

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Над Белгородчиной сбит очередной украинский беспилотник

Архив. Фото: Минобороны РФ

Минобороны России во вторник, 5 сентября, сообщило, что средствами ПВО над Белгородской областью был сбит украинский беспилотник самолетного типа.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «5 сентября около 21:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».

Белгород, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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