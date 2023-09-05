Над Белгородчиной сбит очередной украинский беспилотник

Минобороны России во вторник, 5 сентября, сообщило, что средствами ПВО над Белгородской областью был сбит украинский беспилотник самолетного типа.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «5 сентября около 21:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».

Белгород, Иван Бабурин

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