Ростовчанина задержали за передачу на Украину данных о военном объекте

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ростовской области за передачу на Украину данных об одном из военных объектов на территории Краснодарского края. В отношении 23-летнего ростовчанина возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

По данным спецслужбы, подозреваемый вел переписку с человеком, который использовал украинский абонентский номер и называл себя представителем военных формирований Украины, передает РИА «Новости». Фигурант собрал и передал ему сведения об одном из военных объектов, находящихся на территории Краснодарского края. Информация могла быть использована ВСУ для нанесения ударов по российскому военному объекту.

Кроме того, в переписке с неизвестным задержанный выражал поддержку киевскому режиму и антироссийской деятельности.

В ходе задержания у подозреваемого были изъяты средства связи, которые использовались для контактов с представителями украинских вооруженных формирований. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Госизмена». Злоумышленнику может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

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