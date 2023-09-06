В Греции экипаж парома столкнул пассажира на работающие винты

В Греции два офицера из экипажа пассажирского парома Blue Horizon столкнули пассажира в воду рядом с работающими винтами двигателя. Мужчина погиб, офицеров задержали, пишет портал EPT-news.

Вечером 5 сентября 36-летний грек спешил на паром, направлявшийся из порта Пирей на Крит. Мужчина взбежал по аппарели на борт, но стоявшие у входа члены экипажа спихнули его на причал. Мужчина снова взбежал на борт. Во второй раз его спихнули в воду на работающие винты, а из воды достали уже мертвое тело.

Инцидент попал на уличную камеру видеонаблюдения, и ролик быстро распространился по соцсети. Видео вызвало волну гнева местных жителей. Полиция задержала капитана парома и палубного офицера.

По данным портала, утром того же дня погибший приехал в Афины на работу, а вечером должен был вернуться на Крит.

Афины, Наталья Рязанова

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