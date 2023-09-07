В Туве возбудили уголовное дело после пропажи двухлетней девочки

Уголовное дело возбудили в Туве после пропажи двухлетней девочки с чабанской стоянки в Бай-Тайгинском районе республики. Об этом информирует региональное управление Следственного комитета России.

«Сегодня около семи часов в правоохранительные ораны Бай-Тайгинского района поступило сообщение о безвестном исчезновении двухлетнего ребенка. По данному факту Барун-Хемчикским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица)», – сказано в сообщении.

Девочка пропала 6 августа, когда находилась со своей родственницей на чабанской стоянке в местечке Сукпак села Кара-Холь. Женщина занималась делами по хозяйству и обнаружила отсутствие ребенка около 18:00. Родственники ребенка пытались самостоятельно найти девочку, но безуспешно, после чего они обратились в полицию.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В поисках ребенка задействованы 57 человек и 15 единиц техники, сообщило республиканское управление МЧС. Из Кызыла выдвинулась аэромобильная группировка МЧС.

Кызыл, Наталья Петрова

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