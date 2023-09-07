В Кировской области задержаны двое подростков за поджог релейного шкафа

В Кировской области задержали двоих несовершеннолетних, которых подозревают в диверсии на железной дороге. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Вечером 3 сентября на станции Киров-Котласский неизвестные подожгли релейный шкаф. Через три дня сотрудники спецслужб задержали 17-летнего и 16-летнего подозреваемых. Сейчас решается вопрос об избрании юношам меры пресечения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «террористический акт». Максимальное наказание за подобные преступления составляет до 20 лет лишения свободы.

Киров, Зоя Осколкова

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