В Ленобласти грузовик врезался в группу детей-велосипедистов: есть жертвы и раненые

В Ленинградской области грузовик КамАЗ протаранил двигавшуюся по дороге группу велосипедистов. Авария произошла на 60-м километре трассы «Скандинавия», сообщает региональный полицейский главк. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие. Предварительно, «погибли не менее двух человек», – отметили в ведомстве.

Обстоятельства смертной аварии устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

СМИ уточняют, что ДТП произошло под Выборгом. Большегруз врезался в колонну детей-велосипедистов и легковой автомобиль сопровождения на трассе близ поселка Огоньки, пишет Mash. Жертвами аварии стали двое подростков.

По разным данным, травмы получили от 8 до 9 человек, в том числе семеро детей. Среди погибших и пострадавших – воспитанники школы Олимпийского резерва из Сестрорецка, уточняет издание «78.ру».

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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