На Амуро-Якутской магистрали сошли с рельсов девять вагонов

На Амуро-Якутской магистрали, связывающей Якутию с другими регионами страны, приостановлено движение из-за схода вагонов. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Авария произошла на перегоне между городом Алдан и поселком Нижний Куранах. В результате девять грузовых вагонов сошли с рельсов, из них шесть опрокинулись. «Пострадавших нет. Причины схода и сумма причиненного ущерба устанавливаются», – сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По данным МЧС, 44 вагона с тепловозом, которые находились в передней части состава, отцеплены и направлены в поселок Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. На месте остаются 12 вагонов. «Организована перекачка топлива из цистерн и подъем вагонов. Повреждено 200 метров железнодорожных шпал, рельсы не повреждены», – говорится в сообщении ведомства.

В результате был задержан пассажирский поезд Нижний Бестях – Благовещенск. Пассажиров пересадили на автобусы и доставили до следующих станций, где отправили до пунктов назначений другим составом.

Тем временем, следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Якутск, Зоя Осколкова

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