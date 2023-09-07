Над Брянском силами РЭБ обезврежен украинский беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в четверг, 7 сентября, сообщил, что силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над Брянском был подавлен украинский беспилотник.

В своем Telegram-канале Богомаз написал: «Пресечена очередная атака украинских террористов. Над Брянском силами РЭБ подавлен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Падение беспилотника произошло в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск-1. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте».

В сою очередь, в российском минобороны заявили о перехвате над Брянской областью украинского БПЛА.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «7 сентября около 17:30 мск. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области».

Брянск, Иван Бабурин

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