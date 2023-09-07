Украинский беспилотник атаковал промышленный объект в Брянске

Губернатор Брянской области Богомаз в четверг, 7 сентября, сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника на промышленный объект в Брянске произошло возгорание административного здания,

В своем Telegram-канале глава Брянской области написал: «Украинскими террористами с помощью БПЛА совершена атака на промышленный объект города Брянска. В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы».

В свою очередь, минобороны России сообщило о перехвате над Брянском двух БПЛА Украины и уничтожении одного из них в воздухе.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Вечером 7 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены два беспилотных летательных аппарата, один из которых уничтожен в воздухе».

Брянск, Иван Бабурин

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