Из очага сибирской язвы в Воронежской области госпитализировано семь человек

Представитель станции скорой медицинской помощи Богучарского района Воронежской области в четверг, 7 сентября, сообщила, что из очага сибирской язвы в селе Лебединка в инфекционное отделение больницы скорой медицинской помощи (БСМП) №8 в Воронеже было доставлено семь человек, – передает ТАСС.

В комментарии агентству медик сказала: «Семеро госпитализированы в Масловку, в больницу скорой медицинской помощи №8. Все из одного очага сибирской язвы в селе Лебединка. Это две женщины и пять мужчин. …Сегодня отвезли женщину, у которой частный мясной магазин, она приобрела мясо. Двое других мужчин купили мясо для себя. Еще один мужчина – резчик коров. Сегодня из очага сибирской язвы доставлены в БСМП №8 три человека, во вторник – четверо».

Воронеж, Иван Бабурин

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