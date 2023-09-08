В Таиланде вооруженный местный житель удерживал россиянку

В Таиланде местного жителя задержали по подозрению в незаконном удержании россиянки в номере отеля. Об этом сообщает портал «Новости Пхукета» со ссылкой на тайскую полицию.

Инцидент произошел в одной из гостиниц Патонга – курортного района Пхукета. В правоохранительные органы поступило сообщение о применении насилия в отеле.

По предварительным данным, мужчина в нетрезвом состоянии, вооруженный пистолетом, удерживал женщину из России. Подозреваемого задержали.

На опубликованных полицией кадрах в гостиничном номере мужчину задерживают несколько правоохранителей, на полу лежит оружие. Предполагаемой заложницы на снимках нет. Подробности произошедшего устанавливаются.

Бангкок, Зоя Осколкова

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