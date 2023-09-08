На Украине на двое суток арестовали активы Коломойского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупцонная прокуратура (САП) в пятницу, 8 сентября, сообщили, что после уведомления о подозрении бывшего конечного бенефициара ПАО КБ «ПриватБанк» (Киев) предприняли меры по аресту его активов на двое суток, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы НАБУ, в частности, говорится: «На основании постановления директора НАБУ, согласованного руководителем САП, сроком на 48 часов наложен арест на доли в уставном капитале обществ, которыми подозреваемый (Коломойский, – прим.ред.) владеет прямо или косвенно, в разрезе 307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, расчетной стоимостью более 3 млрд грн., а также почти на 1 тыс. объектов недвижимого имущества, более 1,6 тыс. транспортных средств и судов. …В Высший антикоррупционный суд направлено ходатайство о наложении ареста на вышеуказанное имущество».

«Основанием для принятия такого решения стала необходимость обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве по фактам присвоения средств ПриватБанка в особо крупном размере, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога, совершенных организованной группой», – добавили в украинском антикоррупционном бюро.

Киев, Иван Бабурин

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