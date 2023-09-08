Над Брянском нейтрализован очередной украинский беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в пятницу, 8 сентября, сообщил, что над Брянском силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был нейтрализован украинский беспилотник, его обломки повредили административное здание и вокзал.

В своем Telegram-канале Богомаз написал: «Украинские террористы снова попытались совершить атаку с помощью БПЛА на промышленный объект города Брянска. Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание. Пожарные расчеты работают ликвидируют горение. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные и экстренные службы».

«Повреждено здание железнодорожного вокзала Брянск I. Пассажиры эвакуированы. В результате падения летательного аппарата в одном из зданий железнодорожного вокзала Брянск I частично повреждено остекление. В целях безопасности пассажиры эвакуированы из здания», – додавил глава региона.

Брянск, Иван Бабурин

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