ВСУ уничтожили избирательный участок в Запорожской области

Киевский режим уничтожил один из избирательных участков в Запорожской области в ночь на 10 сентября, рассказал зампред ЦИК РФ Николай Булаев. Атака проведена с помощью дрона.

«В Запорожской области после атаки дронов был уничтожен избирательный участок, никого из членов комиссии там не было», – цитирует чиновника «Интерфакс».

По данным избиркома региона, на 10:00 часов явка на выборах депутатов Заксобрания составила 55,81%, на выборах депутатов Мелитопольского городского Совета первого созыва – 43,93%.

«В Запорожской области открыты все избирательные участки!» – говорится в телеграм-канале избиркома.

Начальник ГУ МВД Запорожской области Олег Колтунов заверил, что не было никаких нарушений за время проведения мероприятий по охране общественного порядка на выборах.

Запорожье, Наталья Рязанова

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