В Ростовской области ученик принес в школу нож и ранил четырех человек

В Ростовской области 15-летний подросток попытался пронести в школу нож. В результате были ранены четыре человека. Агрессивного ученика задержали очевидцы.

Инцидент произошел в хуторе Красный Десант Неклиновского района, сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале. Школьник скрыл лицо маской и пытался пройти в учебное заведение, вооруженный ножом.

Мальчика остановил вахтер, а затем на помощь пришли другие сотрудники и родственники учеников. Четверо взрослых получили ранения. Нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием.

«На месте работают специалисты. Никто из детей не пострадал. Состояние получивших ранения – легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь», – отметил глава региона.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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