В Сочи туристка делала селфи и сорвалась со скалы

В Сочи девушка упала со скалы, при попытке сделать селфи. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Сочи» со ссылкой на данные спасателей.

Инцидент произошел в каньоне Белые скалы. Туристка слишком сильно наклонилась над обрывом, делая снимок, потеряла равновесие и сорвалась вниз. Очевидцы вызвали спасателей.

Прибывшие на место сотрудники МЧС прошли часть пути до пострадавшей пешком, так как на участке из-за густого леса и скал невозможно использование техники.

Девушка находилась в сознании, ее эвакуировали и передали бригаде скорой помощи.

Сочи, Зоя Осколкова

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