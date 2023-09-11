В Дагестане один человек погиб при обрушении бетонной стены

Подпорная бетонная стена рухнула на два автомобиля в Дагестане. По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил травмы.
ЧП произошло в районе Чиркейской ГЭС. Бетонная стена обрушилась на стоянке базы отдыха «Сулак». Под обломками оказались два припаркованных автомобиля.
В результате пострадали два человека, стоявшие рядом с машиной. Девушка скончалась на месте от полученных травм, мужчину госпитализировали в Буйнакскую центральную городскую больницу.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Проводится разбор завалов.
Махачкала, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube