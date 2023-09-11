В Дагестане один человек погиб при обрушении бетонной стены

Подпорная бетонная стена рухнула на два автомобиля в Дагестане. По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил травмы.

ЧП произошло в районе Чиркейской ГЭС. Бетонная стена обрушилась на стоянке базы отдыха «Сулак». Под обломками оказались два припаркованных автомобиля.

В результате пострадали два человека, стоявшие рядом с машиной. Девушка скончалась на месте от полученных травм, мужчину госпитализировали в Буйнакскую центральную городскую больницу.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Проводится разбор завалов.

Махачкала, Зоя Осколкова

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