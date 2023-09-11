В Новосибирске задержали подозреваемых в серии диверсий

Сотрудники полиции и спецслужб задержали подозреваемых в серии диверсий, совершенных в Новосибирске. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители установили личности злоумышленников после поджога железнодорожного релейного шкафа в Советском районе Новосибирска. Полицейские выяснили, что к диверсии причастны трое жителей региона, в том числе двое несовершеннолетних.

Поджигатель и его сообщники снимали свои действия на смартфон и отправляли через мессенджер анонимному куратору. За диверсию им обещали заплатить 10 тысяч рублей.

«Кроме того, транспортными полицейскими предварительно установлена причастность молодых людей к аналогичным преступлениям – поджогу контейнера телекоммуникационного оборудования в Советском районе Новосибирска и самолета на территории Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова», – добавила Волк.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 281 УК РФ «Диверсия». Всем троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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