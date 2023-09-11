В Санкт-Петербурге продуктами из службы доставки отравились почти 250 человек

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в понедельник, 11 сентября, сообщило, что после отравления продукцией Greenbox, приобретенной в сервисе доставки продуктов «Самокат», количество зарегистрированных случаев острой кишечной инфекции (ОКИ), в Петербурге составило 248 человек.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, говорится: «На 11 сентября в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» зарегистрировано 248 случаев ОКИ, в том числе у двух детей. В стационарах города остается 129 человек, в том числе 2 ребенка. У 28 заболевших обнаружена Salmonella. Эпидемиологическое расследование продолжается».

Ранее Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу сообщал, что «при проверке производственных помещений АО «Грин бокс» были выявлены грубые нарушения установленных требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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