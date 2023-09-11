Украина атаковала дронами Энергодар

В администрации Энергодара Запорожской области в понедельник, 11 сентября, сообщили, что в 18.00 несколько дронов украинских войск атаковали центр Энергодара, предварительно, пострадавших нет.

В Telegram-канале администрации Энергодара говорится: «В результате атаки удары пришлись в жилой 14-этажный дом на углу улицы Курчатова и проспекта Строителей и в 9-этажный дом на проспекте Строителей, 22. Несколько дронов было успешно ликвидировано. По предварительным данным пострадавших нет, на месте работают сотрудники МЧС. Информация о разрушениях уточняется».

В свою очередь руководитель запорожского движения «Вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что «боевики ВСУ при помощи дронов-камикадзе нанесли по городу энергетиков не менее четырех ударов».

«Два БПЛА ударили по жилому многоэтажному дому, третий – по паспортному столу. Еще один взорвался буквально несколько минут назад», – написал Рогов в своем Telegram-канале.

Энергодар, Иван Бабурин

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