Ливия запросила международную помощь

Президентский совет Государства Ливия в понедельник, 11 сентября, объявил район Киренаика зоной бедствия и запросил международную помощь, – сообщает агентство Reuters.

«Из чувства ответственности и ввиду серьезных последствий катастрофы мы объявляем этот район наводнения зоной бедствия и просим братские и дружеские страны и международные организации оказать помощь пострадавшим районам».

Ранее сегодня официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари сообщил, что в городе Дерна на востоке Ливии в результате наводнений пропало более 5 тысяч человек.

В свою очередь, глава назначенного ливийским парламентом правительства Усама Хамад заявил: «Вследствие наводнений в Дерне число погибших может превысить две тысячи человек. В Ливии объявлен трехдневный траур».

Напомним, что в воскресенье, 10 сентября, из-за проливных дождей, вызванных циклоном «Даниэль», произошли наводнения в ряде городов на востоке Ливии, включая Дерну и Эль-Байду. В связи с этим в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна были объявлены зонами стихийного бедствия.

Триполи, Иван Бабурин

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