Украинцы с беспилотника бомбили Курскую область

Губернатор Курской области Роман Старовойт вечером в понедельник, 11 сентября, сообщил, что на город Рыльск с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. Пострадавших нет.
В своем Telegram-канале Старовойт написал: «В Рыльске с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К счастью, никто не пострадал. Повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина. На месте работают представители силовых структур».
Курск, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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