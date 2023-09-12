В Дзержинске водитель грузовика пытался разрушить здание полиции

В Дзержинске мужчина на грузовике попытался разрушить здание отдела полиции. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, ночью мужчина подъехал на автомобиле «КАМАЗ» к городскому отделу полиции №2 УМВД России и краном нанес несколько ударов по входной группе и окну. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемого задержали.

Как уточняет телеграм-канал «Baza», из-за нападения на полицейский участок в отделе ввели план «Крепость», а в городе – план «Перехват». Из-за поврежденной двери сотрудники УМВД оказались заблокированы в здании.

Нарушителя задержали спустя два часа в Кстовском районе. Им оказался 36-летний гражданин Узбекистана. Его мотивы устанавливаются.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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